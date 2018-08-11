Выпуск новостей за 19:00: Что известно о Геннадие Кернесе. Первый спас
В выпуске новостей за 11 августа по состоянию на 19:00 – Геннадий Кернес – политик, особенно не выбирающий слов, общаясь с подчиненными и которого подозревают в финансовых махинациях. В свое время публично поддерживал "русскую весну" в Харькове, выходил на антиукраинские митинги. В Киеве начали праздновать Медовый спас. В столичном музее народной архитектуры Пирогово уже можно полакомиться медом.
Также в выпуске:
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Источник: 24 канал
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