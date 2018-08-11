Выпуск новостей за 19:00: Что известно о Геннадие Кернесе. Первый спас

В выпуске новостей за 11 августа по состоянию на 19:00 – Геннадий Кернес – политик, особенно не выбирающий слов, общаясь с подчиненными и которого подозревают в финансовых махинациях. В свое время публично поддерживал "русскую весну" в Харькове, выходил на антиукраинские митинги. В Киеве начали праздновать Медовый спас. В столичном музее народной архитектуры Пирогово уже можно полакомиться медом.

Также в выпуске: Назка проверит состояние судьи Киевского райсуда Полтавы Антонова, который закрыл дело против председателя Харькова Геннадия Кернеса.



Из сценария киноленты о узника российских тюрем Василия Стуса удалили все упоминания о Викторе Медведчуке.



В США разбился угнанный работником авиакомпании самолет.