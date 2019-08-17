Выпуск новостей за 19:00: Что известно о пострадавших в пожаре в Одессе. Zaxidfest на Львовщине

В выпуске новостей за 17 августа по состоянию на 19:00 – Из-за пожара в одесском отеле "Токио Стар" погибли 9 человек. Всего с места происшествия были эвакуированы около 150 человек. Несколько десятков спасенных людей пригласил в свой дом одессит. На Львовщине, в селе Родатичи, выступили группы мировой славы, в частности, Апокалиптика, "Zdob Si Zdub". И наши: "ВВ", "Скрябин&Юркеш", "1914".

Также в выпуске: В ночь на 17 августа в Одессе горел отель "Токио Стар". По меньшей мере 19 человек пострадали, из них 9 погибли. Среди пострадавших – ребенок и 2 иностранцев.

Источник: 24 канал