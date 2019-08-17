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      ПОЖАР В ОДЕССКОЙ ГОСТИНИЦЕ "ТОКИО СТАР" БИНЬЯМИН НЕТАНЬЯХУ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ
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      Выпуск новостей за 19:00: Что известно о пострадавших в пожаре в Одессе. Zaxidfest на Львовщине

      Выпуск новостей 63 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 17 августа по состоянию на 19:00 – Из-за пожара в одесском отеле "Токио Стар" погибли 9 человек. Всего с места происшествия были эвакуированы около 150 человек. Несколько десятков спасенных людей пригласил в свой дом одессит. На Львовщине, в селе Родатичи, выступили группы мировой славы, в частности, Апокалиптика, "Zdob Si Zdub". И наши: "ВВ", "Скрябин&Юркеш", "1914".

      Также в выпуске:

      В ночь на 17 августа в Одессе горел отель "Токио Стар". По меньшей мере 19 человек пострадали, из них 9 погибли. Среди пострадавших – ребенок и 2 иностранцев.

       

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      Теги: Выпуск новостей Пожар в одесской гостинице "Токио Стар" Фестивали
      Источник: 24 канал
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