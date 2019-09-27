Выпуск новостей за 19:00: Что с Шулявским мостом. В каком состоянии пострадавшие в Броварах
В выпуске новостей за 27 сентября по состоянию на 19:00 – скандальный Шулявский мост до сих пор "уставший". Власти Киева обещали до сентября установить конструкцию моста, но киевляне жалуются, что строительство стоит на месте. В Броварах произошло ужасное ДТП – пьяный полицейский протаранил остановку, на которой стояли люди. Одна женщина скончалась на месте.
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Источник: 24 канал
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