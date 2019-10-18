Выпуск новостей за 19:00: Что заложено в проект госбюджета. Наказание для владельца "скворчника"

В выпуске новостей за 18 октября по состоянию на 19:00 – Верховная Рада приняла проект закона о государственном бюджете на 2020 год. За принятие в первом чтении проекта проголосовали 255 депутатов. В центре Киева разбирают скандальную надстройку на историческом здании – "скворечник". Ее владельцу грозит штраф до 50 необлагаемых минимумов, исправительные работы или арест.

Также в выпуске: Гончарук поссорился с депутатом от "Слуги народа".