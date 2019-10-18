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      БЮДЖЕТ 2020 ОЛЕГ ГЛАДКОВСКИЙ ГВОЗДИК – БЕТЕРБИЕВ ВЕРХОВНАЯ РАДА
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      БЮДЖЕТ 2020 ОЛЕГ ГЛАДКОВСКИЙ ГВОЗДИК – БЕТЕРБИЕВ ВЕРХОВНАЯ РАДА

      Выпуск новостей за 19:00: Что заложено в проект госбюджета. Наказание для владельца "скворчника"

      Выпуск новостей 10 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 18 октября по состоянию на 19:00 – Верховная Рада приняла проект закона о государственном бюджете на 2020 год. За принятие в первом чтении проекта проголосовали 255 депутатов. В центре Киева разбирают скандальную надстройку на историческом здании – "скворечник". Ее владельцу грозит штраф до 50 необлагаемых минимумов, исправительные работы или арест.

      Также в выпуске:

      Гончарук поссорился с депутатом от "Слуги народа".

      blog_ava
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      Теги: Скандальные застройки Бюджет 2020 Бюджет Выпуск новостей
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