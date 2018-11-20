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      Выпуск новостей за 19:00: Дело хищения средств госбанка. Баржа с контрабандой

      Выпуск новостей 23 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 20 ноября по состоянию на 19:00 – Верховная Рада лишила неприкосновенности внефракционного депутата Станислава Березкина, которого подозревают в хищении 20 миллионов гривен. К берегам Одессы прибило баржу, на борту которой обнаружили пять миллионов пачек контрабандных сигарет, которые везли из аннексированного Крыма.

      Также в выпуске:

      "Евробляхеры" устроили всеукраинскую акцию протеста по всей территории Украины.

      Теги: Березкин Станислав Семенович Верховная Рада Выпуск новостей контрабанда Новости Одессы
      Источник: 24 канал
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