Выпуск новостей за 19:00: Демонизация образа участников боевых действий. Закон о рынке земли
В выпуске новости за 16 декабря по состоянию на 19:00 – резонансные дела, где главными антагонистами стали участники боевых действий на Востоке, все чаще на слуху. Реакции в обществе и в самой ветеранской среде контрастные. Нардепы рассмотрят законопроект о рынке земли во втором чтении. От него будет зависеть, будут ли продавать и покупать украинские черноземы сельскохозяйственного назначения.
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