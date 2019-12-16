Выпуск новостей за 19:00: Демонизация образа участников боевых действий. Закон о рынке земли

В выпуске новости за 16 декабря по состоянию на 19:00 – резонансные дела, где главными антагонистами стали участники боевых действий на Востоке, все чаще на слуху. Реакции в обществе и в самой ветеранской среде контрастные. Нардепы рассмотрят законопроект о рынке земли во втором чтении. От него будет зависеть, будут ли продавать и покупать украинские черноземы сельскохозяйственного назначения.

Также в выпуске: Судьба интернета в столичном метрополитене.