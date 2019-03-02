Выпуск новостей за 19:00: Деньги для Украины от ЕС. Пять лет оккупации Крыма
В выпуске новостей за 2 марта по состоянию на 19:00 – Европейский Союз выделит 50 миллионов евро на поддержку безопасности Азовского побережья Украины. Журналисты выяснили, с какими проблемами сталкиваются крымчане после оккупации полуострова.
Также в выпуске:
В Украину снова идет похолодание, уже 3 марта температура по всей территории Украины значительно понизится.
Дмитрий Гнап отзывает свою кандидатуру на пост президента, а партия "Сила людей" выходит из избирательного процесса.
В Броварах на Киевщине полицейский за рулем автомобиля сбил мужчину на пешеходном переходе. Потерпевший сразу скончался на месте.
Во Франции уже 16-е выходные подряд продолжаются протесты "желтых жилетов".
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии