Выпуск новостей за 19:00: Деньги для Украины от ЕС. Пять лет оккупации Крыма

В выпуске новостей за 2 марта по состоянию на 19:00 – Европейский Союз выделит 50 миллионов евро на поддержку безопасности Азовского побережья Украины. Журналисты выяснили, с какими проблемами сталкиваются крымчане после оккупации полуострова.

Также в выпуске: В Украину снова идет похолодание, уже 3 марта температура по всей территории Украины значительно понизится. Дмитрий Гнап отзывает свою кандидатуру на пост президента, а партия "Сила людей" выходит из избирательного процесса. В Броварах на Киевщине полицейский за рулем автомобиля сбил мужчину на пешеходном переходе. Потерпевший сразу скончался на месте. Во Франции уже 16-е выходные подряд продолжаются протесты "желтых жилетов".