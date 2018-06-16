Выпуск новостей за 19:00: Денисова не может попасть к политзаключенным в РФ. Услуги Манафорта
В выпуске новостей за 16 июня по состоянию на 19:00 – омбудсвумен Людмилу Денисову не пустили к заключенному в России Николаю Карпюку. Вчера ее не пустили в Олегу Сенцову. Бывший канцлер Австрии, судья бельгийского Конституционного суда, экс-премьер Италии и ряд других европейских политиков лоббировали интересы Януковича в Европе и США. Группу лоббистов для него организовал Пол Манафорт.
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Источник: 24 канал
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