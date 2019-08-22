Выпуск новостей за 19:00: Детали заказного убийства на Киевщине. Возвращение РФ в G8

В выпуске новостей за 22 августа по состоянию на 19:00 – бизнесмен из Броваров заказал киллеру убить за 50 тысяч долларов бывшую жену и ее дочь, ведь после развода годами судился с ними за общее имущество. Возвращение украинских пленников – одно из условий возвращения России в Большую Восьмерку. Идею о возвращении РФ в G8 уже выразили Дональд Трамп и Эммануэль Макрон.

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Зеленский заявил, что возвращение России в G8, откуда ее в 2014 году выгнали, возможно через возвращение Крыма и деоккупацию Донбасса.

Вероятно, Москва вскоре отдаст Украине пленных моряков.

Фракции наконец озвучили своих претендентов на пост второго заместителя председателя Верховной Рады.