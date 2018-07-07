Выпуск новостей за 19:00: Девочка убила отца на Львовщине. Фильм о Стусе

В выпуске новостей за 7 июля по состоянию на 19:00 – на Львовщине, защищаясь от пьяного отца, 13-летняя девочка нанесла своему отцу смертельные удары ножом. Об украинском диссиденте Василии Стусе снимут художественный фильм.

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