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Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей

Выпуск новостей за 19:00: Девочка убила отца на Львовщине. Фильм о Стусе

Выпуск новостей 20 Читати новину українською

В выпуске новостей за 7 июля по состоянию на 19:00 – на Львовщине, защищаясь от пьяного отца, 13-летняя девочка нанесла своему отцу смертельные удары ножом. Об украинском диссиденте Василии Стусе снимут художественный фильм.

Также в выпуске:

Прооперировали трех бойцов, которые получили тяжелые ранения во время взрыва миномета "Молот" на ровенском полигоне.

Шевченковский райсуд Киева взял под стражу мужчину, которого подозревают в убийстве полицейского Дмитрия Глушака.

В Нежине из-за обвала плиты в недострое погибли трое подростков, которым было от 12 до 14 лет. В городе объявили трехдневный траур.

Актриса Римма Зюбина обнародовала письмо от Олега Сенцова.

На Закарпатье объявили день траура в память по погибшим военным на полигоне в Ровно.

Теги: Новости Львова Криминальные новости Выпуск новостей
Источник: 24 канал
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