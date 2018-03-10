Выпуск новостей за 19:00: Для НАНУ запланировали 3,7 миллиардов гривен. Гонщица из Харькова
Выпуск новостей 19:55, 10 марта 93 Читати новину українською
В выпуске новостей за 10 марта по состоянию на 19:00 – в 2018 году на украинскую науку потратят 3,7 миллиардов гривен. В мировой практике такая сумма является мизерной. Как харьковская джиперка Елена Кошеленко преуспела в спортивной карьере гонщицы.
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Источник: 24 Канал
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