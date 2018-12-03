Выпуск новостей за 19:00: Договор о дружбе с Россией. Протесты во Франции

Выпуск новостей за 3 декабря по состоянию на 19:00 – на пятом году войны Украина хочет разорвать дружеские отношения с Россией. Текст соответствующего законопроекта появился на сайте ВР. Этот договор действует с 1994 года и предусматривает стратегическое партнерство Украины и РФ. Французы не хотят внесения изменений в трудовой кодекс и уже 2,5 года регулярно и массово протестуют.

Также в выпуске: Восьмой день военного положения в Украине: гривна отыграла падение, начались военные сборы резервистов. Количество желающих россиян пересекать границу с Украиной уменьшилось вдвое из трех тысяч в день.