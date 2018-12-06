Выпуск новостей за 19:00: Достижения армии Украины. Статус участников боевых действий для воинов

В выпуске новостей за 6 декабря по состоянию на 19:00 – за пять лет войны украинское войско очень изменилось, мы хотя бы закрыли элементарные потребности в одежде, транспорте, связи и питании. Вооруженные силы Украины входят в десятку сильнейших армий Европы. Верховная Рада предоставила воинам УПА статус участников боевых действий.

Также в выпуске: Верховная Рада предоставила воинам УПА статус участников боевых действий. Как боевики превратили в кошмар жизнь заключенных в оккупированном Донбассе.