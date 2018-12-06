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      Выпуск новостей за 19:00: Достижения армии Украины. Статус участников боевых действий для воинов

      Выпуск новостей 42 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 6 декабря по состоянию на 19:00 – за пять лет войны украинское войско очень изменилось, мы хотя бы закрыли элементарные потребности в одежде, транспорте, связи и питании. Вооруженные силы Украины входят в десятку сильнейших армий Европы. Верховная Рада предоставила воинам УПА статус участников боевых действий.

      Также в выпуске:

      Верховная Рада предоставила воинам УПА статус участников боевых действий.

      Как боевики превратили в кошмар жизнь заключенных в оккупированном Донбассе.

      Теги: Вооруженные силы Украины Выпуск новостей УПА
      Источник: 24 канал
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