Выпуск новостей за 19:00: Достижения армии Украины. Статус участников боевых действий для воинов
В выпуске новостей за 6 декабря по состоянию на 19:00 – за пять лет войны украинское войско очень изменилось, мы хотя бы закрыли элементарные потребности в одежде, транспорте, связи и питании. Вооруженные силы Украины входят в десятку сильнейших армий Европы. Верховная Рада предоставила воинам УПА статус участников боевых действий.
Также в выпуске:
Верховная Рада предоставила воинам УПА статус участников боевых действий.
Как боевики превратили в кошмар жизнь заключенных в оккупированном Донбассе.
Источник: 24 канал
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