Выпуск новостей за 19:00: ДТП с президентом Молдовы Додоном. Финал "Игр непокоренных"
В выпуске новостей за 9 сентября по состоянию на 19:00 – президент Молдовы Игорь Додон попал в ДТП на трассе Страшени – Калараши. Кортеж президента столкнулся с грузовиком. Медики говорят, что состояние Додона стабильное, повреждения незначительные. В Киеве посоревновались тяжелораненые ветераны войн, параспортсмены и силовики. На финал "Игр героев" съехались со всей Украины, Грузии, США, Британии
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Источник: 24 канал
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