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Выпуск новостей за 19:00: ДТП с президентом Молдовы Додоном. Финал "Игр непокоренных"

Выпуск новостей 38 Читати новину українською

В выпуске новостей за 9 сентября по состоянию на 19:00 – президент Молдовы Игорь Додон попал в ДТП на трассе Страшени – Калараши. Кортеж президента столкнулся с грузовиком. Медики говорят, что состояние Додона стабильное, повреждения незначительные. В Киеве посоревновались тяжелораненые ветераны войн, параспортсмены и силовики. На финал "Игр героев" съехались со всей Украины, Грузии, США, Британии

Также в выпуске:

ДТП в Одессе: содержание под стражей без права внесения залога, именно такую меру будет требовать прокуратура для водителя BMW.

В России люди протестуют против повышения пенсионного возраста: свыше трехсот задержанных.

На празднование иудейского нового года в Умань приехали около 25 тысяч хасидов со всего мира.

Теги: Новости Киева Аварии и ДТП Молдова Игры непокоренных Выпуск новостей
Источник: 24 канал
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