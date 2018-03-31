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Выпуск новостей за 19:00: ДТП во Львове. Дипломатический скандал с Россией

Выпуск новостей 54 Читати новину українською

В выпуске новостей за 31 марта по состоянию на 19:00 – во Львове столкнулись маршрутка и троллейбус, пятерых пассажиров госпитализировали. Россия решила выслать еще более полусотни британских дипломатов.

Также в выпуске:

Задержание по делу пожара в Кемерове.

Из-за несовершенного законодательства Украина страдает от охотников за металлоломом.

В Польше на въезде в Украину в очередях стоят сотни машин.

Теги: Новости Львова Новости России Выпуск новостей Аварии и ДТП
Источник: 24 Канал
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