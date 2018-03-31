Выпуск новостей за 19:00: ДТП во Львове. Дипломатический скандал с Россией
В выпуске новостей за 31 марта по состоянию на 19:00 – во Львове столкнулись маршрутка и троллейбус, пятерых пассажиров госпитализировали. Россия решила выслать еще более полусотни британских дипломатов.
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Источник: 24 Канал
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