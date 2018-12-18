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      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ПЕТР ПОРОШЕНКО ИТОГИ 2018 ГОДА ПРОТЕСТЫ "ЖЕЛТЫХ ЖИЛЕТОВ"
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      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ПЕТР ПОРОШЕНКО ИТОГИ 2018 ГОДА ПРОТЕСТЫ "ЖЕЛТЫХ ЖИЛЕТОВ"

      Выпуск новостей за 19:00: Единение государства, церкви и криминала. Трудовая миграция украинцев

      Выпуск новостей 51 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 18 декабря по состоянию на 19:00 – на совместном молебне в Днепре произошло объединение государства, церкви и криминала, ведь на фотографии с события стоял кроме Епифания и Порошенко еще и уголовный авторитер "Нарек" Александр Петровский. На заработки в Россию ежегодно ездят четыре миллиона украинцев.

       Также в выпуске:

      Результаты новых законов о выплате алиментов.

      Обмен пленными под руководством Медведчука.

       

      Теги: Выпуск новостей Единая поместная церковь Новости России Украина – Россия Петр Порошенко Новости Днепра Иммигранты
      Источник: 24 канал
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