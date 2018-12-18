Выпуск новостей за 19:00: Единение государства, церкви и криминала. Трудовая миграция украинцев

В выпуске новостей за 18 декабря по состоянию на 19:00 – на совместном молебне в Днепре произошло объединение государства, церкви и криминала, ведь на фотографии с события стоял кроме Епифания и Порошенко еще и уголовный авторитер "Нарек" Александр Петровский. На заработки в Россию ежегодно ездят четыре миллиона украинцев.

Также в выпуске: Результаты новых законов о выплате алиментов. Обмен пленными под руководством Медведчука.