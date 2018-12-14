Выпуск новостей за 19:00: Фейк о Порошенко в российских СМИ. Акция в поддержку моряков
В выпуске новостей за 14 декабря по состоянию на 19:00 – в российских СМИ 11 декабря появилась фейковая информация о смерти Петра Порошенко, после того, как он подписал договор о расторжении дружбы с Россией. .Украинцев призывают активно поддерживать наших военнопленных моряков – писать им письма в СИЗО Лефортово.
Также в випуксе:
Во времена экс-президента Виктора Януковича было много слухов, кто же первая леди Украины, потому что он почти не появлялся на публике с официальной женой.
Источник: 24 канал
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