Выпуск новостей за 19:00: Фейк о Порошенко в российских СМИ. Акция в поддержку моряков

В выпуске новостей за 14 декабря по состоянию на 19:00 – в российских СМИ 11 декабря появилась фейковая информация о смерти Петра Порошенко, после того, как он подписал договор о расторжении дружбы с Россией. .Украинцев призывают активно поддерживать наших военнопленных моряков – писать им письма в СИЗО Лефортово.

Также в випуксе: Во времена экс-президента Виктора Януковича было много слухов, кто же первая леди Украины, потому что он почти не появлялся на публике с официальной женой.