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      ТОМОС ПРОТЕСТЫ "ЖЕЛТЫХ ЖИЛЕТОВ" ИТОГИ 2018 ГОДА НЕПОГОДА В УКРАИНЕ
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      ТОМОС ПРОТЕСТЫ "ЖЕЛТЫХ ЖИЛЕТОВ" ИТОГИ 2018 ГОДА НЕПОГОДА В УКРАИНЕ

      Выпуск новостей за 19:00: Фейк о Порошенко в российских СМИ. Акция в поддержку моряков

      Выпуск новостей 8 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 14 декабря по состоянию на 19:00 – в российских СМИ 11 декабря появилась фейковая информация о смерти Петра Порошенко, после того, как он подписал договор о расторжении дружбы с Россией. .Украинцев призывают активно поддерживать наших военнопленных моряков – писать им письма в СИЗО Лефортово.

      Также в випуксе:

      Во времена экс-президента Виктора Януковича было много слухов, кто же первая леди Украины, потому что он почти не появлялся на публике с официальной женой.

      Теги: Украина – Россия Украинцы в плену РФ заложники Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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