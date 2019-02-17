Выпуск новостей за 19:00: фейковая тревога на Тернопольщине. Признают ли ПЦУ другие церкви

В выпуске новостей за 17 февраля по состоянию на 19:00 – в прямом эфире "UA: Тернополь" сработала система оповещения о радиационном загрязнении. Вероятно, это было внешнее вмешательство, пояснили в ОГА. Чиновники не исключают и сбоя в программе. Кроме ПЦУ в православном мире существует 14 автокефальных церквей, которые должны признать украинскую как себе равную. Однако не все готовы это сделать.

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