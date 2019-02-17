21:38
17 фев 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Путин живым из политики не уйдет. Террористическая карьера Путина
      Вєсті Кремля
      19:26, 16 февраля
      Вести.UA. Жир: Порошенко в опасности. Любовные послания политиков
      Вєсті.UA
      17:59, 16 февраля
      Незаконные застройки: как на землях МВД вырастают жилые кварталы
      ЦРУ
      09:00, 15 февраля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Природа и люди
      Згадати все
      23:00, 15 февраля
      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Выпуск новостей за 19:00: фейковая тревога на Тернопольщине. Признают ли ПЦУ другие церкви

      Выпуск новостей 79 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 17 февраля по состоянию на 19:00 – в прямом эфире "UA: Тернополь" сработала система оповещения о радиационном загрязнении. Вероятно, это было внешнее вмешательство, пояснили в ОГА. Чиновники не исключают и сбоя в программе. Кроме ПЦУ в православном мире существует 14 автокефальных церквей, которые должны признать украинскую как себе равную. Однако не все готовы это сделать.

      Также в выпуске:

      Виновник смертельного ДТП в Киеве, в котором погибла пассажир такси, пришел с повинной в полицию.

      Боевики продолжают нарушать режим прекращения огня, один военнослужащий ВСУ погиб, двое ранены.

      Спасатели нашли туристку, которая накануне заблудилась в горах на Закарпатье.

      Четвертая община Одесской области перешла к поместной церкви Украины.

      blog_ava
      Санкции не действуют, мне их жаль, – Лавров о намерениях США ввести новые ограничения против РФ
      сегодня
      414
      Теги: Новости Украины Тернополь Православная церковь Украины Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Самые смешные мемы недели: "самосожжение" Мосийчука и валентинки от украинских политиков
      сегодня , 20:00 Самые смешные мемы недели: "самосожжение" Мосийчука и валентинки от украинских политиков
      125
      Единственный храм ПЦУ в РФ и как обманули владельцев "евроблях" в Харькове – топ-5 видео недели
      сегодня , 19:30 Единственный храм ПЦУ в РФ и как обманули владельцев "евроблях" в Харькове – топ-5 видео недели
      132
      Не в двері, то у вікно: Росія лізе на українські вибори
      сегодня , 19:00 Не в двері, то у вікно: Росія лізе на українські вибори
      Наталія Лебідь 1804
      Почему криптовалюта не может быть валютой будущего?
      сегодня , 16:00 Почему криптовалюта не может быть валютой будущего?
      Олександр Гаврутенко 786
      НЕПОБЕДИМЫЕ. Андрей Демчук о "а слабо" от жены, смену гражданства и помощи АТОшникам
      сегодня , 14:52 НЕПОБЕДИМЫЕ. Андрей Демчук о "а слабо" от жены, смену гражданства и помощи АТОшникам
      Станіслав Безушко 185
      Выпуск новостей за 13:00: Прощание с Поплавской. Полное видео стрельбы в керченском колледже
       21 октября 2018 , 13:50
      Выпуск новостей за 13:00: ДТП с актерами "Дизель Шоу". Игры непокоренных в Сиднее
       20 октября 2018 , 13:30
      Выпуск новостей 31 октября по состоянию на 16:30
       31 октября 2015 , 17:42
      Выпуск новостей за 10:00: Россия отправила гумконвой на Донбасс. Нападение на посольство США
       22 февраля 2018 , 10:55
      Выпуск новостей за 12:00: Взрывы в Магнитогорске. Интронизация Епифания
       18 января , 13:25
      Выпуск новостей за 19:00: Эффективность работы НАПК. Земля для "псевдоатовца"
       28 января , 20:23
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук