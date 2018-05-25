Выпуск новостей за 19:00: Фигурант дела "Боинга 777". Снятие неприкосновенности с 2 нардепов
В выпуске новостей за 25 мая по состоянию на 19:00 – группа расследователей Bellingcat нашли главного фигуранта дела о сбивании "Боинга 777". Этот офицер и отдавал приказы Плотницкому. Генпрокурор Юрий Луценко просит Раду снять неприкосновенность с народных депутатов Александра Вилкула и Дмитрия Колесникова.
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Источник: 24 Канал
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