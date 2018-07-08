Выпуск новостей за 19:00: Футболист Хорватии избежал дисквалификации. Новости с фронта

В выпуске новостей за 8 июля по состоянию на 19:00 – желтая карточка за "Слава Украине!" – хорватскому футболисту Домагойю Виду, ему предупреждение за это выражение выдвинула ФИФА. А на Донбассе не смолкает стрелковое оружие, такое сейчас "хлебное перемирие" на востоке Украины. В общем, враг 13 раз обстреливал наши позиции.

Также в выпуске: В Таиланде спасли уже шесть ребят, которые застряли в пещере. В России начали называть воинские части в честь украинских городов. На Сумщине проходит фестиваль резьбы по дереву.