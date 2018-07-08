Выпуск новостей за 19:00: Футболист Хорватии избежал дисквалификации. Новости с фронта

Выпуск новостей за 19:00: Футболист Хорватии избежал дисквалификации. Новости с фронтаВыпуск новостей 20 Читати новину українською
В выпуске новостей за 8 июля по состоянию на 19:00 – желтая карточка за "Слава Украине!" – хорватскому футболисту Домагойю Виду, ему предупреждение за это выражение выдвинула ФИФА. А на Донбассе не смолкает стрелковое оружие, такое сейчас "хлебное перемирие" на востоке Украины. В общем, враг 13 раз обстреливал наши позиции.
Также в выпуске:
В Таиланде спасли уже шесть ребят, которые застряли в пещере.
В России начали называть воинские части в честь украинских городов.
На Сумщине проходит фестиваль резьбы по дереву.
Источник: 24 Канал
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