Выпуск новостей за 19:00: Где в Украине взрывались боеприпасы. Реформа науки в Украине
В выпуске новостей за 15 ноября по состоянию на 19:00 – прецедентов со взрывами боеприпасов в Украине достаточно. Только в Балаклее на Харьковщине, такое за последние годы случалось трижды. Украинская наука последние десятилетия приходит в упадок. Говорится, в частности, о нехватке финансирования, оттоке молодых ученых за границу и имитации науки вместо реальных открытий.
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