Выпуск новостей за 19:00: Где в Украине взрывались боеприпасы. Реформа науки в Украине

В выпуске новостей за 15 ноября по состоянию на 19:00 – прецедентов со взрывами боеприпасов в Украине достаточно. Только в Балаклее на Харьковщине, такое за последние годы случалось трижды. Украинская наука последние десятилетия приходит в упадок. Говорится, в частности, о нехватке финансирования, оттоке молодых ученых за границу и имитации науки вместо реальных открытий.

Также в выпуске: Минус двое в "Слуге народа": за что мажоритарщиков Анну Скороход и Антона Полякова исключили из фракции.