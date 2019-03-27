Выпуск новостей за 19:00: Голосование "не по приколу". Мировая пресса о выборах в Украине
В выпуске новостей за 27 марта по состоянию на 19:00 – Вакарчук в Facebook призвал украинцев "не голосовать по приколу". Удивляет, что за красивыми словами там прослеживалась антиреклама в сторону Зеленского. Тема украинских выборов широко тиражируется в иностранных СМИ, в изданиях США, Великобритании, Евросоюза и даже Индии. Некоторые журналисты называют эту кампанию чуть ли не самой грязной.
Также в выпуске:
До выборов меньше недели, а на канале Коломойского стартует премьера нового сезона "Слуга народа".
Кандидаты в президенты потратили миллионы гривен на предвыборную кампанию.
Источник: 24 Канал
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