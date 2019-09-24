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      ЗЕЛЕНСКИЙ В США СЕРГЕЙ КНЯЗЕВ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ

      Выпуск новостей за 19:00: Голова Нацполиции Князев подал в отставку. Плохие дороги в Украине

      Выпуск новостей 16 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 24 сентября по состоянию на 19:00 – глава Национальной полиции Украины Сергей Князев заявил, что подает в отставку. На этой должности он работал в течение более двух с половиной лет. В Украине за последние дни произошло большое количество аварий на дорогах. Многие эксперты заявляют, что одной из главных причин несчастий являются дороги.

      Также в выпуске:

      Председатель Нацполиции Украины Сергей Князев назвал дезинформацией сообщения о задержании его бывшей жены на границе с Польшей из-за незадекларированных 650 тысяч евро наличности.

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      Теги: Дороги Выпуск новостей Сергей Князев
      Источник: 24 канал
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