Выпуск новостей за 19:00: Громкий скандал в "Слуге народа". Смертельная резня в центре Одессы

В выпуске новостей за 27 октября по состоянию на 19:00 – "Слуги народа" проходят полиграф, чтобы выяснить, брали ли они взятки за нужное голосование. Предварительные выводы детектора лжи – "взяток не брали". Но окончательные результаты узнаем только завтра. В Одессе полиция задержала трех иностранцев, которые во время конфликта с местными жителями в центре города зарезали двух мужчин.

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