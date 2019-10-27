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      Выпуск новостей за 19:00: Громкий скандал в "Слуге народа". Смертельная резня в центре Одессы

      Выпуск новостей 16 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 27 октября по состоянию на 19:00 – "Слуги народа" проходят полиграф, чтобы выяснить, брали ли они взятки за нужное голосование. Предварительные выводы детектора лжи – "взяток не брали". Но окончательные результаты узнаем только завтра. В Одессе полиция задержала трех иностранцев, которые во время конфликта с местными жителями в центре города зарезали двух мужчин.

      Также в выпуске:

      В аварии на Хмельнитчине погибла целая семья. Смертельное ДТП произошло утром на трассе Житомир-Черновцы.

      Дональд Трамп грозился проверить всех сотрудников Белого дома на детекторе лжи, чтобы найти того, кто слил детали его телефонного разговора с нашим президентом.

      В Украине зафиксировали еще два случая дифтерии. На Тернопольщине к медикам обратился 47-летний мужчина, а Киеве инфекционное заболевание диагностировали у 36-летней матери троих детей.

      blog_ava
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      Теги: Слуга народа Новости Одессы Выпуск новостей
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