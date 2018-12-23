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      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ВОЙНА В СИРИИ ИТОГИ 2018 ГОДА ИНДОНЕЗИЯ
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      Выпуск новостей за 19:00: Хорошие новости с фронта. Возобновление работы ярмарки во Львове

      Выпуск новостей 13 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 23 декабря по состоянию на 19:00 – российские оккупанты ни разу не нарушили режим прекращения огня, никто из бойцов ВСУ не пострадал. После тщательной проверки специальной комиссией работу ярмарки во Львове, где произошел взрыв, частично возобновят.

      Также в выпуске:

      Индонезию накрыло цунами, больше всего разрушений – на северном побережье острова Ява.

      В 78 объединенных территориальных общинах в Украине проходят выборы.

      Проверки ярмарок в разных городах Украины.

      Теги: Война на Донбассе Новости Львова Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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