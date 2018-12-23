Выпуск новостей за 19:00: Хорошие новости с фронта. Возобновление работы ярмарки во Львове

В выпуске новостей за 23 декабря по состоянию на 19:00 – российские оккупанты ни разу не нарушили режим прекращения огня, никто из бойцов ВСУ не пострадал. После тщательной проверки специальной комиссией работу ярмарки во Львове, где произошел взрыв, частично возобновят.

Также в выпуске: Индонезию накрыло цунами, больше всего разрушений – на северном побережье острова Ява. В 78 объединенных территориальных общинах в Украине проходят выборы. Проверки ярмарок в разных городах Украины.