Выпуск новостей за 19:00: Хорошие новости с фронта. Возобновление работы ярмарки во Львове
В выпуске новостей за 23 декабря по состоянию на 19:00 – российские оккупанты ни разу не нарушили режим прекращения огня, никто из бойцов ВСУ не пострадал. После тщательной проверки специальной комиссией работу ярмарки во Львове, где произошел взрыв, частично возобновят.
Также в выпуске:
Индонезию накрыло цунами, больше всего разрушений – на северном побережье острова Ява.
В 78 объединенных территориальных общинах в Украине проходят выборы.
Проверки ярмарок в разных городах Украины.
Источник: 24 канал
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