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Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей

Выпуск новостей за 19:00: Худшие результаты ВНО. Создание музея на Почтовой площади

Выпуск новостей 8 Читати новину українською

В выпуске новостей за 21 июня по состоянию на 19:00 – каждый седьмой выпускник "завалил" ВНО. Труднее всего дались математика, украинский язык и история. Так, ВНО по украинскому языку и истории Украины "провалили" 14% абитуриентов, а по математике еще больше – 19%. Киевсовет проголосовал за создание музея на Почтовой площади, однако активисты недовольны документом.

Также в выпуске:

Верховная Рада приняла закон о нацбезопасности.

Денисова продолжает добиваться встречи с Сенцовым.

Жители села на Житомирщине страдают от ядохимикатов.

Теги: Новости политики Новости Киева КГГА Дети Образование ВНА Выпуск новостей
Источник: 24 канал
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