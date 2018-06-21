Выпуск новостей за 19:00: Худшие результаты ВНО. Создание музея на Почтовой площади

Выпуск новостей за 19:00: Худшие результаты ВНО. Создание музея на Почтовой площадиВыпуск новостей 8 Читати новину українською
В выпуске новостей за 21 июня по состоянию на 19:00 – каждый седьмой выпускник "завалил" ВНО. Труднее всего дались математика, украинский язык и история. Так, ВНО по украинскому языку и истории Украины "провалили" 14% абитуриентов, а по математике еще больше – 19%. Киевсовет проголосовал за создание музея на Почтовой площади, однако активисты недовольны документом.
Также в выпуске:
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Источник: 24 канал
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