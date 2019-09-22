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      ДТП НА ОДЕССКОЙ ТРАССЕ АЛЕКСЕЙ БЕЛЬКО ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ

      Выпуск новостей за 19:00: Имена погибших в ДТП в Одесской области. Массовые протесты в Египте

      Выпуск новостей Читати новину українською

      В выпуске новостей за 22 сентября по состоянию на 19:00 – ужасная автокатастрофа, которая накануне произошла в Одесской области, унесла жизни девяти человек. Все они, шестеро мужчин и три женщины, были пассажирами маршрутки. В Египте люди восстали против президента Абдула Фаттаха Ас-Сиси и уже вторые сутки тысячами выходят на улицы с требованием его отставки.

      Также в выпуске:

      Во Львове бывший кремлевский пленник Олег Сенцов презентовал свою книгу "Маркетер", которую написал в плену.

      На протестах в Казахстане полиция жестко задерживала митингующих: в автозаки сажали даже детей.

      По статистике правозащитников, каждая пятая украинка страдает от сексуальных домогательств на работе.

      Полиция открыла уголовное производство из-за прослушивания в кабинете у директора ГБР Романа Трубы.

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      Теги: Протесты Египет ДТП на одесской трассе Новости Одессы Аварии и ДТП Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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