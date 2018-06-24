Выпуск новостей за 19:00: Инциденты на выборах в Турции. Право на вождение для женщин

Выпуск новостей за 19:00: Инциденты на выборах в Турции. Право на вождение для женщинВыпуск новостей 20 Читати новину українською
В выпуске новостей за 24 июня по состоянию на 19:00 – в Турции на досрочных выборах президента и парламента было зарегистрировано несколько инцидентов. В городе Суруч на юге страны задержали четырех человек, которые пытались использовать фальшивые бюллетени, а в округе Качаробан убили главу местного отделения "Доброй партии". Женщины в Саудовской Аравии официально могут управлять авто.
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Источник: 24 канал
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