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      Выпуск новостей за 19:00: Инициатор беспорядков в Новых Санжарах. Интервью "20 вопросов Путину"

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 21 февраля по состоянию на 19:00 – сейчас циркулируют неподтвержденные слухи относительно того, кто именно мог бы быть инициатором беспорядков в Новых Санжарах. В таком подозревают по меньшей мере троих политических игроков. Одним из них является Россия. Владимиру Путину его подданные устроили интервью под названием "20 вопросов к Путину".

      Также в выпуске:

      В столкновениях в Новых Санжарах можно выделить провокаторов спортивного телосложения, которых местные не знают.

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      Теги: Владимир Путин Выпуск новостей
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