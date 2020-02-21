Выпуск новостей за 19:00: Инициатор беспорядков в Новых Санжарах. Интервью "20 вопросов Путину"

В выпуске новостей за 21 февраля по состоянию на 19:00 – сейчас циркулируют неподтвержденные слухи относительно того, кто именно мог бы быть инициатором беспорядков в Новых Санжарах. В таком подозревают по меньшей мере троих политических игроков. Одним из них является Россия. Владимиру Путину его подданные устроили интервью под названием "20 вопросов к Путину".

Также в выпуске: В столкновениях в Новых Санжарах можно выделить провокаторов спортивного телосложения, которых местные не знают.