Выпуск новостей за 19:00: Итог работы правительства Гончарука. Такси для женщин в Украине

В выпуске новостей за 24 января по состоянию на 19:00 – 150 дней с начала работы правительства Алексея Гончарука. Журналисты узнали, что уже успел сделать новый Кабмин и кого стоило бы заменить. Уже несколько недель розовые такси с розовым автокреслом и с женщиной-водителем курсируют по улицам столицы Украины. Они перевозят исключительно женщин и детей.

Также в выпуске: Петр Порошенко прошел допрос в Государственном бюро расследований. Его вызов связан с расследованием возможной госизмены при подписании минских соглашений.