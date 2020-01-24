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      Выпуск новостей за 19:00: Итог работы правительства Гончарука. Такси для женщин в Украине

      Выпуск новостей 13 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 24 января по состоянию на 19:00 – 150 дней с начала работы правительства Алексея Гончарука. Журналисты узнали, что уже успел сделать новый Кабмин и кого стоило бы заменить. Уже несколько недель розовые такси с розовым автокреслом и с женщиной-водителем курсируют по улицам столицы Украины. Они перевозят исключительно женщин и детей.

      Также в выпуске:

      Петр Порошенко прошел допрос в Государственном бюро расследований. Его вызов связан с расследованием возможной госизмены при подписании минских соглашений.

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      Теги: Алексей Гончарук Выпуск новостей
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