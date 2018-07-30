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ВАЛЮТА ДТП С HUMMER В КИЕВЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Выпуск новостей за 19:00 Избрание меры пресечения водителю ДТП на Львовщине. Увольнение армейцев

Выпуск новостей 9 Читати новину українською

Выпуск новостей за 19:00: Галицкий суд Львова избрал меру пресечения депутату Сокальского городского совета Василию Петрушке, который совершил смертельное ДТП на Львовщине, в виде двух месяцев содержания под стражей без права внесения залога. 11 тысяч украинских армейцев уволились из армии в течение первой половины 2018 из-за низкой зарплаты.

Также в выпуске:

Чиновники решают, как будет действовать скоростной контроль.

От аномальной жары к масштабным наводнениям: мир страдает от природных катастроф.

Антимигрантские законы: Трамп хочет отменить грин-карту и построить стену на границе с Мексикой.

 

Теги: Выпуск новостей Новости Львова Аварии и ДТП
Источник: 24 канал
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