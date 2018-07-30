Выпуск новостей за 19:00 Избрание меры пресечения водителю ДТП на Львовщине. Увольнение армейцев

Выпуск новостей за 19:00: Галицкий суд Львова избрал меру пресечения депутату Сокальского городского совета Василию Петрушке, который совершил смертельное ДТП на Львовщине, в виде двух месяцев содержания под стражей без права внесения залога. 11 тысяч украинских армейцев уволились из армии в течение первой половины 2018 из-за низкой зарплаты.

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От аномальной жары к масштабным наводнениям: мир страдает от природных катастроф.



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