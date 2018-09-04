Выпуск новостей за 19:00: Изменения в Конституции. Граница Украины с Россией через полсела

В выпуске новостей за 4 сентября по состоянию на 19:00 – президент Петр Порошенко предложил изменения в Конституцию, согласно которым договор о дружбе Украины и России продлен не будет. Российские пограничники активизировались на Луганщине. Посреди села Меловое, по которому проходит граница двух государств, представители страны-агрессора начали устанавливать забор.

Также в выпуске:

В оккупированном Крыму эвакуируют детей из-за химического загрязнения воздуха. Жители северного Крыма жалуются на аллергию и удушье из-за кислоты в воздухе.

Аварийное отверстие в обшивке МКС ликвидировали силами космонавтов.

Пленник Кремля Олег Сенцов не прекращает голодовку уже 114-й день. И похудел уже до 72 килограммов.

На сайте Белого дома собирают подписи под петицией в поддержку Олега Сенцова.