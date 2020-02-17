Выпуск новостей за 19:00: Извинения Бирюкова. Рекордная сумма на дороги в Украине

В выпуске новостей за 17 февраля по состоянию на 19:00 – волонтер Юрий Бирюков извинился за то, что назвал подонками военных, которые на президентских выборах голосовали за Владимира Зеленского. В 2020 году на капитальный ремонт и строительство дорог выделят рекордную сумму: 85 миллиардов гривен – на трассы государственного значения и 22 миллиарда – на местные.

Также в выпуске: Бывший глава Офиса Президента Андрей Богдан вероятно полетел на Сейшельские острова. Экс-чиновник опубликовал фото с отдыха и даже дал советы "друзьям".