Выпуск новостей за 19:00: Элитные авто по цене "Жигулей". Безалкогольный фестиваль в Луцке
В выпуске новостей за 4 августа по состоянию на 19:00 – некоторым чиновникам удается купить новенький "Ягуар", "Лексус", "Ауди" и даже "Теслу" всего за 50 тысяч гривен. Таких элитных авто по цене "Жигулей" в прошлом году чиновники накупили почти тысячу. В Луцке стартовал фестиваль "Бандерштадт".
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Источник: 24 канал
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