Выпуск новостей за 19:00: Элитные авто по цене "Жигулей". Безалкогольный фестиваль в Луцке

В выпуске новостей за 4 августа по состоянию на 19:00 – некоторым чиновникам удается купить новенький "Ягуар", "Лексус", "Ауди" и даже "Теслу" всего за 50 тысяч гривен. Таких элитных авто по цене "Жигулей" в прошлом году чиновники накупили почти тысячу. В Луцке стартовал фестиваль "Бандерштадт".

Также в выпуске: В Одессе школьницы поиздевались над сверстницей. Девушку повалили на землю и начали бить ногами. Личности нападавших уже установили. В селе Чаплинка на Херсонщине пьяный военный комиссар сбил молодую пару на смерть. В ООН призвали Украину расследовать нападения на общественных активистов. В Москве активисты устроили акцию в поддержку Олега Сенцова.