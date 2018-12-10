Выпуск новостей за 19:00: Энергозависимость от России. Выборы-2019: новые лица, старые обещания
В выпуске новостей за 10 декабря по состоянию на 19:00 – Украина просит мировое сообщество ввести антироссийские санкции. И Запад не пойдет на радикальные шаги, ведь дешевые нефть и газ сейчас – "кровь" европейской экономики. В политике мало новых лиц, потому что украинцы не голосуют за молодых политиков и отдают голоса "старым лисам" из-за боязни, что новые политики впишутся в коррупционную схему
Также в выпуске:
Виктор Чумак поддержал Анатолия Гриценко как кандидата в президенты и возглавит его избирательный штаб.
Новые нюансы по делу Николая Мартыненко.
Источник: 24 канал
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