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      ЛОМАЧЕНКО – ПЕДРАСА ПРОТЕСТЫ ВО ФРАНЦИИ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ
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      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      ЛОМАЧЕНКО – ПЕДРАСА ПРОТЕСТЫ ВО ФРАНЦИИ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ

      Выпуск новостей за 19:00: Энергозависимость от России. Выборы-2019: новые лица, старые обещания

      Выпуск новостей 35 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 10 декабря по состоянию на 19:00 – Украина просит мировое сообщество ввести антироссийские санкции. И Запад не пойдет на радикальные шаги, ведь дешевые нефть и газ сейчас – "кровь" европейской экономики. В политике мало новых лиц, потому что украинцы не голосуют за молодых политиков и отдают голоса "старым лисам" из-за боязни, что новые политики впишутся в коррупционную схему

      Также в выпуске:

      Виктор Чумак поддержал Анатолия Гриценко как кандидата в президенты и возглавит его избирательный штаб.

      Новые нюансы по делу Николая Мартыненко.

      Теги: Выборы Президента 2019 Украина – Россия Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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