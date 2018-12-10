Выпуск новостей за 19:00: Энергозависимость от России. Выборы-2019: новые лица, старые обещания

В выпуске новостей за 10 декабря по состоянию на 19:00 – Украина просит мировое сообщество ввести антироссийские санкции. И Запад не пойдет на радикальные шаги, ведь дешевые нефть и газ сейчас – "кровь" европейской экономики. В политике мало новых лиц, потому что украинцы не голосуют за молодых политиков и отдают голоса "старым лисам" из-за боязни, что новые политики впишутся в коррупционную схему

Также в выпуске: Виктор Чумак поддержал Анатолия Гриценко как кандидата в президенты и возглавит его избирательный штаб. Новые нюансы по делу Николая Мартыненко.