21:19
15 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ ИТОГИ 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: РосТВ остался без Зеленского. Путин хочет на дно
      Вєсті Кремля
      23:21, 14 декабря
      Вести.UA. Жир: Обновленные драки Верховной Рады. Зрадомер Зеленского
      Вєсті.UA
      19:01, 14 декабря
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Программы Выпуск новостей
      УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ ИТОГИ 2019

      Выпуск новостей за 19:00: Этический кодекс от Дубинского. Пробная перепись населения

      Выпуск новостей 10 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 15 декабря по состоянию на 19:00 – депутат Александр Дубинский разработал этический кодекс для народных депутатов от "Слуги народа". Впрочем, там нет ни слова о драках и ругательствах избранников. В Украине начался второй этап пробной переписи населения, которая продлится до 23 декабря. Участие в нем принимают жители части Оболонского района столицы и поселка Песковка.

      Также в выпуске:

      На фронте погиб украинский военный Сергей Михальчук. Он служил в бригаде быстрого реагирования Национальной гвардии.

      Более ста килограммов янтаря польские пограничники изъяли у двух украинцев, это крупнейшая за год контрабанда на этом участке границы.

      Перед визитом Зеленского в Азербайджан Украина выдала Баку их оппозиционного активиста Эльвина Исаева.

      Вифлеемский огонь мира традиционно прибыл в Украину, его из Вены привезли пластуны.

      В оккупированном Крыму затонула российская подводная лодка: появилось видео
      сегодня
      1561
      Теги: Новости Украины Новости Киева Олександр Дубинский Слуга народа Выпуск новостей
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 20:01 Самые смешные мемы недели: шахматы Зеленского и Путина,год Греты и сосиска за 120 тысяч долларов
      Василь Денисюк 153
      сегодня , 19:30 Циничные обещания Путина и церковный скандал на Тернопольщине – видео недели
      Северин Трач 133
      сегодня , 18:15 Бубка голосовал против отстранения России от Олимпиады: правда или нет
      Ігор Саджениця 277
      сегодня , 17:00 Особливий статус Донбасу: як це грає "на руку" Путіну
      Анна Калюжна 147
      сегодня , 15:03 Хитрый Путин и волна протестов: топ событий, изменивших мир в 2019 году
      Анатолій Максимов 564
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук