Выпуск новостей за 19:00: Этический кодекс от Дубинского. Пробная перепись населения
В выпуске новостей за 15 декабря по состоянию на 19:00 – депутат Александр Дубинский разработал этический кодекс для народных депутатов от "Слуги народа". Впрочем, там нет ни слова о драках и ругательствах избранников. В Украине начался второй этап пробной переписи населения, которая продлится до 23 декабря. Участие в нем принимают жители части Оболонского района столицы и поселка Песковка.
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