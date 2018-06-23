Выпуск новостей за 19:00: Эвакуация детского лагеря в Закарпатье. Перевод Балуха в ИВС

Выпуск новостей за 19:00: Эвакуация детского лагеря в Закарпатье. Перевод Балуха в ИВСВыпуск новостей 7 Читати новину українською
В выпуске новостей за 23 июня по состоянию на 19:00 – детский палаточный лагерь на горе в Закарпатье заблокировала метель, детей и воспитателей пришлось эвакуировать. Владимира Балуха перевели из тюрьмы в изолятор временного содержания, но там над ним издеваются из-за того, что он украинец.
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Источник: 24 канал
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