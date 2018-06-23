Выпуск новостей за 19:00: Эвакуация детского лагеря в Закарпатье. Перевод Балуха в ИВС

В выпуске новостей за 23 июня по состоянию на 19:00 – детский палаточный лагерь на горе в Закарпатье заблокировала метель, детей и воспитателей пришлось эвакуировать. Владимира Балуха перевели из тюрьмы в изолятор временного содержания, но там над ним издеваются из-за того, что он украинец.

Также в выпуске: Миллионные митинги в Турции. СБУ предупредила теракт в Харькове. Массовые занятия йогой в Киеве: пытаются установить рекорд.