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      Выпуск новостей за 19:00: Кандидаты на место Рябошапки. Отмена рейсов из-за коронавируса

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 10 марта по состоянию на 18:00 – место генерального прокурора прочат сразу нескольким людям – депутату от "Слуги народа" Сергею Ионушасу и действующей главе ГБР Ирине Венедиктовой. Из-за вспышки коронавируса авиакомпании начали сокращать и отменять рейсы. Так, украинский авиаперевозчик МАУ уменьшит количество рейсов до 16 стран.

      Також у випуску:

      У МЗС радять не літати до країн, де виявлено спалах коронавірусу, а тим хто вже перебуває у таких закликають звернутися до консульства, чи посольства України та повідомити місце свого перебування.

      Суд обрав народній депутатці Софії Федині запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. 

      Коронавірус продовжує впливати і на світову економіку, а відтак у світі вже пророкують економічну кризу зразка 2008 року.

      Стрибки з ціною на нафту та падіння світових фондових ринків вплинули на українську економіку та курс валют. Станом на зараз один долар коштує майже 26 гривень.

      Переход на летнее время: когда в Украине переводят часы
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      Теги: авиация Руслан Рябошапка Выпуск новостей
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