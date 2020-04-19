Выпуск новостей за 19:00: Карантинная Пасха в Украине. Очаги возгорания в Чернобыльской зоне
В выпуске новостей за 19 апреля по состоянию на 19:00 – впервые украинцы празднуют Пасху онлайн. Из-за вспышки коронавируса верующие не могли присутствовать на праздничных службах. На Житомирщине и в Чернобыльской зоне спасатели продолжают тушить пожары. Об этом сообщили в ГСЧС.
Также в выпуске:
Пренебрегли карантином на Донетчине. Там сотни прихожан пришли к Святогорской лавре на праздничное богослужение.
Несмотря на карантин на Тернопольщине в Почаевскую Лавру на службу пришли сотни людей.
Из-за карантина украинцы вынуждены экономить на всем, в частности, на оплате жилищно-коммунальных услуг.
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