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      ПАСХА ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОЗДУХА КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
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      ПАСХА ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОЗДУХА КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Выпуск новостей за 19:00: Карантинная Пасха в Украине. Очаги возгорания в Чернобыльской зоне

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 19 апреля по состоянию на 19:00 – впервые украинцы празднуют Пасху онлайн. Из-за вспышки коронавируса верующие не могли присутствовать на праздничных службах. На Житомирщине и в Чернобыльской зоне спасатели продолжают тушить пожары. Об этом сообщили в ГСЧС.

      Также в выпуске:

      Пренебрегли карантином на Донетчине. Там сотни прихожан пришли к Святогорской лавре на праздничное богослужение.

      Несмотря на карантин на Тернопольщине в Почаевскую Лавру на службу пришли сотни людей.

      Из-за карантина украинцы вынуждены экономить на всем, в частности, на оплате жилищно-коммунальных услуг.

      Теги: Пожар в Чернобыльской зоне Выпуск новостей
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