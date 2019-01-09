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      Выпуск новостей за 19:00: Конкурс в Антикоррупционный суд. Задержание Фукса в Мексике

      Выпуск новостей 16 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 9 января по состоянию на 19:00 – Высшая квалификационная комиссия судей обнародовала список из 113 кандидатов, успешно сдавших экзамены и проходящих в следующий этап конкурса. Министр иностранных дел Павел Климкин рассказал, что украинского бизнесмена Павла Фукса не задерживала Миграционная служба Мексики, а лишь выясняла вопрос о разрешении на въезд в эту страну.

      Также в выпуске:

      Зеленский предложил украинцам составить его предвыборную программу.

      Как кандидаты в президенты убеждают избирателей проголосовать за них.

      Общественные активисты выявили ряд нарушений у кандидатов в Высший антикоррупционного суда.

      Теги: Новости Украины Антикоррупционный суд Мексика Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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