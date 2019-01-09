Выпуск новостей за 19:00: Конкурс в Антикоррупционный суд. Задержание Фукса в Мексике

В выпуске новостей за 9 января по состоянию на 19:00 – Высшая квалификационная комиссия судей обнародовала список из 113 кандидатов, успешно сдавших экзамены и проходящих в следующий этап конкурса. Министр иностранных дел Павел Климкин рассказал, что украинского бизнесмена Павла Фукса не задерживала Миграционная служба Мексики, а лишь выясняла вопрос о разрешении на въезд в эту страну.

Также в выпуске: Зеленский предложил украинцам составить его предвыборную программу. Как кандидаты в президенты убеждают избирателей проголосовать за них. Общественные активисты выявили ряд нарушений у кандидатов в Высший антикоррупционного суда.