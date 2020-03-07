Выпуск новостей за 19:00: Коронавирус на круизном лайнере. Иск Трампа против канала CNN

В выпуске новостей за 7 марта по состоянию на 19:00 – на лайнере Grand Princess у берегов Калифорнии обнаружили 21 человека, инфицированного новым коронавирусом. На борту судна находится 3,5 тысячи человек, среди них – 49 украинцев. Дональд Трамп подал в суд на CNN. Американский президент обвиняет телеканал в намеренном распространении ложной информации.

Также в выпуске: Под Николаевом продолжаются военные учения. США предоставит Украине военную помощь в размере 125 миллионов гривен. Зеленский появился на обложке The Guardian. Непогода в Бразилии унесла жизни 31 человека.