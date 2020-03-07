Выпуск новостей за 19:00: Коронавирус на круизном лайнере. Иск Трампа против канала CNN
В выпуске новостей за 7 марта по состоянию на 19:00 – на лайнере Grand Princess у берегов Калифорнии обнаружили 21 человека, инфицированного новым коронавирусом. На борту судна находится 3,5 тысячи человек, среди них – 49 украинцев. Дональд Трамп подал в суд на CNN. Американский президент обвиняет телеканал в намеренном распространении ложной информации.
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