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      ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО КОАЛИЦИЯ ЕВРОВИДЕНИЕ 2019
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      ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО КОАЛИЦИЯ ЕВРОВИДЕНИЕ 2019

      Выпуск новостей за 19:00: Крупный пожар в Житомире. Подготовка к инаугурации

      Выпуск новостей 13 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 19 мая по состоянию на 19:00 – в Житомире произошел масштабный пожар на заправке, там вспыхнуло хранилище газа. Сейчас известно о трех пострадавших в результате взрыва, их с многочисленными ожогами доставили в больницу. Возле Верховной Рады продолжается подготовка к инаугурации Владимира Зеленского.

      Также в выпуске:

      В результате взрыва гранаты в Харькове двое мужчин погибли, еще один с многочисленными осколочными ранениями доставлен в больницу.

      В Киев прилетел советник и бывший заместитель главы администрации Януковича Андрей Портнов.

      В Египте военные задержали нефтяной танкер с 17 украинцами на борту.

      Два дня центр Киева будет перекрыт из-за инаугурации.

      blog_ava
      Инаугурация Зеленского: кто из мировых лидеров приедет в Украину
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      Теги: Новости Киева Взрыв Новости Житомира Инаугурация Зеленского Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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