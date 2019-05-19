Выпуск новостей за 19:00: Крупный пожар в Житомире. Подготовка к инаугурации

В выпуске новостей за 19 мая по состоянию на 19:00 – в Житомире произошел масштабный пожар на заправке, там вспыхнуло хранилище газа. Сейчас известно о трех пострадавших в результате взрыва, их с многочисленными ожогами доставили в больницу. Возле Верховной Рады продолжается подготовка к инаугурации Владимира Зеленского.

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