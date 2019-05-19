Выпуск новостей за 19:00: Крупный пожар в Житомире. Подготовка к инаугурации
В выпуске новостей за 19 мая по состоянию на 19:00 – в Житомире произошел масштабный пожар на заправке, там вспыхнуло хранилище газа. Сейчас известно о трех пострадавших в результате взрыва, их с многочисленными ожогами доставили в больницу. Возле Верховной Рады продолжается подготовка к инаугурации Владимира Зеленского.
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В результате взрыва гранаты в Харькове двое мужчин погибли, еще один с многочисленными осколочными ранениями доставлен в больницу.
В Киев прилетел советник и бывший заместитель главы администрации Януковича Андрей Портнов.
В Египте военные задержали нефтяной танкер с 17 украинцами на борту.
Два дня центр Киева будет перекрыт из-за инаугурации.
Источник: 24 канал
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