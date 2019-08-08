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      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ШТУРМ РЕЗИДЕНЦИИ АТАМБАЕВА РЫНОК ЗЕМЛИ
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      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ШТУРМ РЕЗИДЕНЦИИ АТАМБАЕВА РЫНОК ЗЕМЛИ

      Выпуск новостей за 19:00: Легализация игорного бизнеса. Формирование Кабмина и Рады

      Выпуск новостей 86 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 8 августа по состоянию на 19:00 – Владимир Зеленский намерен частично легализовать казино в Украине. Президент заявил, что под игровой бизнес планируют выделить отдельный регион возле Черного моря. Журналисты 24 канала проанализировали, кого вероятно украинцы увидят на топ-должностях в правительстве и парламенте.

      Также в выпуске:

      Третий штурм поместья экс-президента Кыргызстана завершился для силовиков успешно: Алмазбека Атамбаева задержали.

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      Теги: Кабинет Министров Украины Новости Украины Верховная Рада Выпуск новостей Владимир Зеленский Азартные игры
      Источник: 24 канал
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