Выпуск новостей за 19:00: Легализация игорного бизнеса. Формирование Кабмина и Рады

В выпуске новостей за 8 августа по состоянию на 19:00 – Владимир Зеленский намерен частично легализовать казино в Украине. Президент заявил, что под игровой бизнес планируют выделить отдельный регион возле Черного моря. Журналисты 24 канала проанализировали, кого вероятно украинцы увидят на топ-должностях в правительстве и парламенте.

Также в выпуске: Третий штурм поместья экс-президента Кыргызстана завершился для силовиков успешно: Алмазбека Атамбаева задержали.

Источник: 24 канал