Выпуск новостей за 19:00: Легализация игорного бизнеса. Формирование Кабмина и Рады
В выпуске новостей за 8 августа по состоянию на 19:00 – Владимир Зеленский намерен частично легализовать казино в Украине. Президент заявил, что под игровой бизнес планируют выделить отдельный регион возле Черного моря. Журналисты 24 канала проанализировали, кого вероятно украинцы увидят на топ-должностях в правительстве и парламенте.
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Источник: 24 канал
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