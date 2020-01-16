Выпуск новостей за 19:00: Легализация игорного бизнеса. Локации для купания на Крещение

В выпуске новостей за 16 января по состоянию на 19:00 – в Верховной Раде 260 народных депутатов проголосовали за легализацию игорного бизнеса. Играть в азартные игры смогут только те, кому уже исполнился 21 год. В Киеве обустроили 16 локаций, где на Крещение смогут искупаться все желающие. Дно реки проверяют водолазы.

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