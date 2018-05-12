Выпуск новостей за 19:00: Марафон посвященный олигарху. Митинги в Тбилиси
В выпуске новостей за 12 мая по состоянию на 19:00 – чтобы привлечь внимание к коррупции в столичном парке Феофания возле имения Косюка устроили антиолигархический забег. В Тбилиси митингуют против полицейского произвола.
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Источник: 24 Канал
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