Выпуск новостей за 19:00: Марафон посвященный олигарху. Митинги в Тбилиси

В выпуске новостей за 12 мая по состоянию на 19:00 – чтобы привлечь внимание к коррупции в столичном парке Феофания возле имения Косюка устроили антиолигархический забег. В Тбилиси митингуют против полицейского произвола.

Также в выпуске: Отравление детей в Черкассах могло быть диверсией. Боевики ОРДО включили Рубана в список на обмен пленными. Финальный отбор на "Игры непокоренных".