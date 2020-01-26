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      ПНЕВМОНИЯ В КИТАЕ 2020 ГОЛОКОСТ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ ДАВОС 2020
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      Выпуск новостей за 19:00: Марш памяти Михаила Жизневского. Новая украинская лента "Наши котики"

      Выпуск новостей 16 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 26 января по состоянию на 19:00 – в Киеве состоялся марш памяти погибшего участника Революции Достоинства Михаила Жизневского. 30 января во всеукраинский прокат выходит первая украинская комедия о войне "Наши котики". Фильм спродюсировала бывшая глава Минздрава Ульяна Супрун.

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      Теги: Выпуск новостей Новости Киева Небесная Сотня Революция достоинства
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