Выпуск новостей за 19:00: Марш за освобождение украинцев из плена РФ. Дефибрилляторы в метро
В выпуске новостей за 1 июня, по состоянию на 19:00 – в Киеве состоялся марш за освобождение украинцев из плена России. Активисты собирают голоса за дефибрилляторы в метро. Пять минут живет человек после внезапной остановки сердца. Если не помочь за это время, шансов выжить у него нет. Из-за этого за полгода в столичном метро умерли 15 человек.
Также в выпуске:
Как украинские хиты не только разрывают YouTube, но и зарубежные чарты.
Оккупанты на Востоке стягивают военную технику к мирным кварталам городов и поселков Донбасса.
В Харькове три года подряд День защиты детей отмечают флэшмобом.
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии