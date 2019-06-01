Выпуск новостей за 19:00: Марш за освобождение украинцев из плена РФ. Дефибрилляторы в метро

В выпуске новостей за 1 июня, по состоянию на 19:00 – в Киеве состоялся марш за освобождение украинцев из плена России. Активисты собирают голоса за дефибрилляторы в метро. Пять минут живет человек после внезапной остановки сердца. Если не помочь за это время, шансов выжить у него нет. Из-за этого за полгода в столичном метро умерли 15 человек.

Также в выпуске: Как украинские хиты не только разрывают YouTube, но и зарубежные чарты. Оккупанты на Востоке стягивают военную технику к мирным кварталам городов и поселков Донбасса. В Харькове три года подряд День защиты детей отмечают флэшмобом.

Источник: 24 канал