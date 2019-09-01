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      Выпуск новостей за 19:00: Мемориал примирения Польши и Украины. Гончарук на самокате

      Выпуск новостей 36 Читати новину українською

      В выпуске по состоянию на 19:00 – во Второй мировой был еще один фронт противостояния между поляками и украинцами. Потому что каждая из сторон считала, что имеет право на Западную Украину. Зеленский в Польше пообещал, что Украина отменит мораторий на эксгумацию польских захоронений на территории Украины. Гончарук провел экскурсию Кабмином и проехался стенами дома правительства на самокате.

      Также в выпуске:

      В первые дни осени синоптики прогнозируют теплую погоду с грозами.

      В Херсоне два человека погибли из-за пожара в многоэтажке.

      Зеленский дал интервью актеру, который играл в "Слуге народа".

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      Теги: Алексей Гончарук Новости Польши Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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