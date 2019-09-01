Выпуск новостей за 19:00: Мемориал примирения Польши и Украины. Гончарук на самокате

В выпуске по состоянию на 19:00 – во Второй мировой был еще один фронт противостояния между поляками и украинцами. Потому что каждая из сторон считала, что имеет право на Западную Украину. Зеленский в Польше пообещал, что Украина отменит мораторий на эксгумацию польских захоронений на территории Украины. Гончарук провел экскурсию Кабмином и проехался стенами дома правительства на самокате.

Также в выпуске: В первые дни осени синоптики прогнозируют теплую погоду с грозами. В Херсоне два человека погибли из-за пожара в многоэтажке. Зеленский дал интервью актеру, который играл в "Слуге народа".

Источник: 24 канал