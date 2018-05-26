Выпуск новостей за 19:00: Мера пресечения по делу об убийстве Гуры. Томос на автокефалию
В выпуске новостей за 26 мая по состоянию на 19:00 – в Черкассах сегодня избрали меру пресечения подозреваемому в убийстве депутата Сергея Гуры. Разрешение на предоставлении Украинской православной церкви автокефалии уже написано, об этом в эфире одного из каналов сообщил архимандрит православной церкви Московского патриархата Кирилл Говорун.
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Источник: 24 Канал
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