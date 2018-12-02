Выпуск новостей за 19:00: Метро на Троещину. Вооружение оккупантов на Донбассе

Выпуск новостей за 2 декабря по состоянию на 19:00 – мэр Киева Виталий Кличко вновь пообещал запустить метро на Троещину и поручил построить новую ветку метрополитена до 2025 года. Беспилотник ОБСЕ зафиксировал на территории оккупированного Донбасса более ста единиц тяжелой техники оккупантов.

Также в выпуске: Украинским морякам по обвинениям России грозит лишение свободы сроком до шести лет. Во Франции продолжаются протесты "желтых жилетов" против повышения цен на топливо: полиция применила слезоточивый газ и водометы.