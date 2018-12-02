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      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ГВОЗДЫК – СТИВЕНСОН ПРОТЕСТЫ ВО ФРАНЦИИ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ
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      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ГВОЗДЫК – СТИВЕНСОН ПРОТЕСТЫ ВО ФРАНЦИИ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ

      Выпуск новостей за 19:00: Метро на Троещину. Вооружение оккупантов на Донбассе

      Выпуск новостей 37 Читати новину українською

      Выпуск новостей за 2 декабря по состоянию на 19:00 – мэр Киева Виталий Кличко вновь пообещал запустить метро на Троещину и поручил построить новую ветку метрополитена до 2025 года. Беспилотник ОБСЕ зафиксировал на территории оккупированного Донбасса более ста единиц тяжелой техники оккупантов.

      Также в выпуске:

      Украинским морякам по обвинениям России грозит лишение свободы сроком до шести лет.

      Во Франции продолжаются протесты "желтых жилетов" против повышения цен на топливо: полиция применила слезоточивый газ и водометы.

      Теги: Выпуск новостей Война на Донбассе метро Новости Киева
      Источник: 24 канал
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