Выпуск новостей за 19:00: Метро на Троещину. Вооружение оккупантов на Донбассе
Выпуск новостей за 2 декабря по состоянию на 19:00 – мэр Киева Виталий Кличко вновь пообещал запустить метро на Троещину и поручил построить новую ветку метрополитена до 2025 года. Беспилотник ОБСЕ зафиксировал на территории оккупированного Донбасса более ста единиц тяжелой техники оккупантов.
Также в выпуске:
Украинским морякам по обвинениям России грозит лишение свободы сроком до шести лет.
Во Франции продолжаются протесты "желтых жилетов" против повышения цен на топливо: полиция применила слезоточивый газ и водометы.
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии